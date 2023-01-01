WebCatalog
happn

happn

happn.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для happn в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!

Веб-сайт: happn.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением happn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Asian Dating

Asian Dating

asiandating.com

Gleeden

Gleeden

gleeden.com

PinaLove

PinaLove

pinalove.com

Moco

Moco

mocospace.com

AmoLatina

AmoLatina

amolatina.com

Seeking

Seeking

seeking.com

LoveHabibi

LoveHabibi

lovehabibi.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

EliteSingles

EliteSingles

elitesingles.co.uk

Muslima

Muslima

muslima.com

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Voices

Voices

voices.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности