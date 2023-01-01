Perfectmatch.com — это онлайн-сервис знакомств и отношений, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания предлагает то, что она называет «Системой полной совместимости Duet (Duet)». Perfectmatch.com разработан доктором Пеппером Шварцем. Дуэт создан по образцу теста Майерс-Бриггс. Он выбирает и сопоставляет наиболее подходящие для вас синглы.

Веб-сайт: perfectmatch.com

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