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Perfectmatch.com

Perfectmatch.com

perfectmatch.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Perfectmatch.com в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Perfectmatch.com — это онлайн-сервис знакомств и отношений, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания предлагает то, что она называет «Системой полной совместимости Duet (Duet)». Perfectmatch.com разработан доктором Пеппером Шварцем. Дуэт создан по образцу теста Майерс-Бриггс. Он выбирает и сопоставляет наиболее подходящие для вас синглы.

Веб-сайт: perfectmatch.com

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