Категории

Платформы для анализа данных и машинного обучения - Самые популярные приложения

Платформы обработки данных и машинного обучения — это важные инструменты для разработчиков, стремящихся использовать возможности машинного обучения в своих проектах. Эти платформы облегчают создание, развертывание и мониторинг алгоритмов машинного обучения, предоставляя разработчикам возможность создавать эффективные бизнес-решения. Они интегрируют интеллектуальные алгоритмы с данными, позволяя пользователям беспрепятственно связывать данные и разрабатывать алгоритмы, адаптированные к их потребностям. Эти платформы предлагают спектр функций, ориентированных на пользователей с разным уровнем знаний. Некоторые предоставляют готовые алгоритмы и интуитивно понятные рабочие процессы с такими функциями, как моделирование перетаскиванием и визуальные интерфейсы, что делает их доступными для пользователей с ограниченным техническим опытом. Другие требуют более продвинутых навыков разработки и кодирования, но предлагают большую гибкость и возможности настройки. Функциональность этих алгоритмов охватывает широкий диапазон, включая распознавание изображений, обработку естественного языка, распознавание голоса, системы рекомендаций и другие возможности машинного обучения. Такая универсальность позволяет разработчикам решать разнообразные варианты использования и потребности бизнеса. Одним из ключевых преимуществ платформ для анализа данных и машинного обучения является их способность демократизировать машинное обучение, позволяя пользователям без обширных навыков в области анализа данных использовать возможности искусственного интеллекта. Эти платформы работают аналогично платформам как услуга (PaaS), но со специализированными возможностями машинного обучения, предлагая пользователям возможность разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта без необходимости создавать все с нуля. Чтобы быть отнесенным к категории «платформа для анализа данных и машинного обучения», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Возможность подключения к данным. Платформа должна предоставить разработчикам механизмы для подключения данных к алгоритмам машинного обучения, облегчая процесс обучения и адаптации. * Создание алгоритмов. Пользователи должны иметь возможность создавать свои собственные алгоритмы машинного обучения на платформе. Кроме того, платформа может предлагать готовые алгоритмы для начинающих пользователей или для распространенных случаев использования. * Масштабируемость развертывания. Платформа должна предлагать возможности для масштабного развертывания решений искусственного интеллекта, позволяя пользователям эффективно реализовывать свои модели в производственных средах. Соответствуя этим критериям, платформы для обработки данных и машинного обучения позволяют разработчикам использовать потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта в своих проектах независимо от уровня их опыта.

Самые популярныеНедавно добавленные

Отправить новое приложение


Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow — это бесплатная библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом для машинного обучения и искусственного интеллекта. Его можно использовать для решения широкого спектра задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Он был разработан командой...

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...

Kleene

Kleene

kleene.ai

Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...

Encord

Encord

encord.com

Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.

Infoveave

Infoveave

infoveave.com

Infoveave® — это единая платформа автоматизации данных и принятия решений, которая объединяет данные из нескольких источников для предоставления интеллектуальной информации и своевременной аналитики, что, в свою очередь, обеспечивает предприятиям ясность, необходимую для принятия критически важных р...

HIRO

HIRO

hiro.so

Хиро создает инструменты для разработчиков, которые позволяют использовать Web3 в Биткойне. Набор инструментов Хиро раскрывает весь потенциал Биткойна посредством смарт-контрактов, цифровых активов и децентрализованных приложений.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS (компания OVHcloud) — это первая комплексная мультиоблачная платформа для создания, развертывания и масштабирования приложений и алгоритмов обработки данных промышленного уровня. Мы объединяем обработку данных, обработку данных и бизнес-аналитику в автоматизированную интегрированную среду, ...

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Простой пользовательский интерфейс Exploratory позволяет любому использовать Data Science для быстрого исследования данных, получения более глубокой информации и эффективного общения.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.