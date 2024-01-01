Открытая платформа доставки данных Incorta упрощает доступ к данным из множества сложных корпоративных систем, раскрывая всю ценность организационных данных и делая их легко доступными для анализа. При поддержке GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures и Sorenson Capital Incorta дает возможность самым дальновидным компаниям решать самые сложные проблемы с данными: от новаторов среднего бизнеса до лидеров категорий Fortune 1000, таких как Broadcom, Comcast, и Шаттерфляй. Для получения дополнительной информации посетите www.incorta.com.

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