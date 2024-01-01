Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации профессиональных услуг (PSA), Customer Success и ERP, предоставляемые на ведущей облачной платформе Salesforce, дают возможность управлять бизнесом подключенных услуг, предоставлять интеллектуальные услуги и достигать гибкости бизнеса. Компания Certinia со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, и офисами по всему миру поддерживается компаниями Haveli Investments, General Atlantic и Salesforce Ventures. Для получения дополнительной информации посетите www.certinia.com.

Веб-сайт: certinia.com

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