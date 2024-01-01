Certinia

Certinia

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Веб-сайт: certinia.com

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Certinia (ранее FinancialForce) предоставляет платформу «Услуги как бизнес», которая поддерживает и объединяет все аспекты операций по предоставлению услуг: от оценки и предоставления услуг до управления успехами клиентов, а также финансового планирования и учета. Решения компании по автоматизации профессиональных услуг (PSA), Customer Success и ERP, предоставляемые на ведущей облачной платформе Salesforce, дают возможность управлять бизнесом подключенных услуг, предоставлять интеллектуальные услуги и достигать гибкости бизнеса. Компания Certinia со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, и офисами по всему миру поддерживается компаниями Haveli Investments, General Atlantic и Salesforce Ventures. Для получения дополнительной информации посетите www.certinia.com.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: certinia.com

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Альтернативы

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

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UberConference

UberConference

uberconference.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

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Coda

coda.io

Qualified

Qualified

qualified.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

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