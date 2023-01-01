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Dataiku

Dataiku

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Веб-сайт: dataiku.com

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Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он достигла статуса единорога, оцениваемого в 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время в Dataiku работают более 500 человек по всему миру в офисах в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мюнхене, Сиднее, Сингапуре и Дубае.

Веб-сайт: dataiku.com

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