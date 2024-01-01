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Программное обеспечение для бизнес-аналитики - Самые популярные приложения

Платформы бизнес-аналитики. Наиболее распространенным типом инструментов BI являются платформы бизнес-аналитики. Платформы BI — это комплексные аналитические инструменты, которые используются аналитиками данных и учеными. Они часто требуют определенного уровня знаний в области кодирования или подготовки данных. Эти решения подключаются к базам данных, хранилищам данных или хранилищам больших данных и предлагают аналитикам возможность работать с данными для получения ценной информации. Некоторые платформы BI предлагают расширенные функции аналитики, такие как прогнозная аналитика, анализ больших данных и возможность приема неструктурированных данных. Кроме того, платформы BI могут предлагать функции самообслуживания, чтобы базовые бизнес-пользователи могли использовать этот инструмент, но по сути они предназначены для использования группами данных и ИТ.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.

Sisense

Sisense

sisense.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.

Holistics

Holistics

holistics.io

Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.

Keen

Keen

keen.io

Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информацион...

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...

Kleene

Kleene

kleene.ai

Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ...

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan — это аналитическая платформа, ориентированная на клиентов, которая позволяет компаниям повышать эффективность взаимодействия с помощью повествования о данных. Благодаря лучшим настраиваемым пользовательским возможностям на любом устройстве каждый год просматривается более 4 миллионов историй...

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспеч...

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL ил...

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и показатели лучших и худших показателей, начните с сводного обзора и углубляйтесь в детали.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основа...

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналити...

Datazip

Datazip

datazip.io

Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С п...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в ваш существующий стек данных, сокращая технический долг и предоставляя вашим клиентам более захватывающий ...

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя ид...

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

Бизнес-отчетность не должна обременять ИТ-команду или бюджет. Отчеты Bolds от Syncfusion меняют как способ представления организацией своих данных, так и опыт, который ее заинтересованные стороны получают на этом пути. С помощью локального решения Bold Reports, встроенных инструментов отчетности и S...

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo (ранее Cumul.io) — это встроенная аналитическая платформа, специально созданная для SaaS-компаний. Он воплощает в жизнь сложные данные с помощью красивых и простых в использовании информационных панелей, легко встраиваемых в любую SaaS-платформу или веб-платформу. С помощью Luzmo продуктовые г...

datapine

datapine

datapine.com

datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!

Explo

Explo

explo.co

Explo предоставляет мощную встроенную панель мониторинга и решение для создания отчетов. Безопасно делитесь настраиваемой аналитикой продуктов, отчетами по проектам и ключевыми показателями эффективности с каждым из ваших клиентов, при этом обеспечивая полное соответствие дизайну вашего продукта. Пр...

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma — это отмеченная наградами современная платформа бизнес-аналитики (BI) и аналитики, специально созданная для облака. С помощью Sigma каждый может использовать уже известные ему функции и формулы электронных таблиц для изучения данных в реальном времени в облачном масштабе, вплоть до мельчайших...

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