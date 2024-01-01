Exepron

Exepron

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: exepron.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Exepron в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Трансформируйте управление портфелем проектов с помощью Exepron: меняет правила игры в области эффективности предприятия: ожидайте более чем 90 % своевременной реализации всего портфеля проектов. Exepron совершает революцию в управлении портфелем корпоративных проектов благодаря своему революционному решению на основе искусственного интеллекта и бизнес-аналитики. Расширяя возможности высшего руководства и руководителей проектов в различных отраслях, Exepron решает хронические проблемы перерасхода бюджета, задержек поставок и нехватки денежных средств. Приносят пользу такие отрасли, как аэрокосмическая, морская, ИТ, производство и другие. Решение критических проблем управления проектами
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: exepron.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Exepron, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Вам также может понравиться

Planisware

Planisware

planisware.com

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

Workep

Workep

workep.com

Hilton

Hilton

hilton.com

RationalPlan

RationalPlan

rationalplan.com

Project Insight

Project Insight

projectinsight.com

Tesorio

Tesorio

tesorio.com

Celoxis

Celoxis

celoxis.com

IndustryWeek

IndustryWeek

industryweek.com

Moxo

Moxo

moxo.com

Clarizen Go

Clarizen Go

clarizen.com

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности