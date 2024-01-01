Трансформируйте управление портфелем проектов с помощью Exepron: меняет правила игры в области эффективности предприятия: ожидайте более чем 90 % своевременной реализации всего портфеля проектов. Exepron совершает революцию в управлении портфелем корпоративных проектов благодаря своему революционному решению на основе искусственного интеллекта и бизнес-аналитики. Расширяя возможности высшего руководства и руководителей проектов в различных отраслях, Exepron решает хронические проблемы перерасхода бюджета, задержек поставок и нехватки денежных средств. Приносят пользу такие отрасли, как аэрокосмическая, морская, ИТ, производство и другие. Решение критических проблем управления проектами

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