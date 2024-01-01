Project Insight

Project Insight

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Веб-сайт: projectinsight.com

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Project Insight — это отмеченное наградами программное обеспечение для управления работой и проектами, которое централизует всю вашу работу, задачи и проекты на одной простой в использовании онлайн-платформе. Объедините все вопросы, утверждения, расходы, планирование, разработку и многое другое, чтобы предоставить заинтересованным сторонам возможность видеть ваше портфолио в режиме реального времени. PI предлагается в виде бесплатной расширяемой версии или полнофункциональной и настраиваемой корпоративной версии. С 2002 года этот инструмент используют более 10 000 пользователей в компаниях всех размеров и отраслей. PI признан ведущим решением для управления проектами и портфелями (PPM) благодаря интеллектуальному планированию, мощному управлению ресурсами, функциям планирования времени и бюджета, работе в режиме реального времени. отчетность по проектам и портфелям, а также оптимизированные методологии Agile, Waterfall и Kanban. Решение PI PPM является гибким и полностью настраиваемым, предлагая готовую интеграцию с такими программными приложениями, как: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google и другими. PI также предлагает надежное мобильное приложение и лучшую в отрасли поддержку клиентов.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: projectinsight.com

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