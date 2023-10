Salesforce.com, Inc. é uma empresa americana de software baseada em nuvem com sede em São Francisco, Califórnia. Ela fornece serviço de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e também vende um conjunto complementar de aplicativos empresariais com foco em atendimento ao cliente, automação de marketing, análise e desenvolvimento de aplicativos. Em 2020, a revista Fortune classificou a Salesforce em sexto lugar em sua 'Lista das 100 melhores empresas para se trabalhar', com base em uma pesquisa de satisfação dos funcionários.

Site: login.salesforce.com

