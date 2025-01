Live Chat-programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Continually

continual.ly

Gratis chatbots og live chat for nettstedet ditt. Dra og slipp chatbot-bygger, ingen kodeferdigheter kreves. Vi sørger for at du aldri går glipp av flere potensielle kunder fra nettstedet ditt. I dag, når folk besøker nettstedet ditt – for eksempel for å be om en produktdemo – forventer de at du svarer umiddelbart. Selv når det er ute av åpningstider, eller hvis de er i en annen tidssone. De fleste nettsteder ber kundene om å fylle ut lange skjemaer, og gir mye informasjon. Det er en upersonlig og uvennlig opplevelse. Og som kunde vet du ikke når du hører tilbake. Undersøkelser fra insidesales.com viser at å vente til og med 5 minutter på å svare på en kunde, reduserer sjansene dine for å stenge virksomheten dramatisk. Vi gir deg en enkelt linje med kode du kan legge til nettstedet ditt for automatisk å svare potensielle kunder og generere mer kvalifiserte potensielle kunder uten bekostning av flere selgere. Lar deg kontinuerlig erstatte skjemaer med enkle meldinger, noe som gjør det enkelt for kunder å få informasjonen de trenger så raskt som mulig. Noen eksempler på hva vi kan gjøre for å hjelpe deg med å konvertere nettstedbesøkende til kunder: * ta godt imot nye besøkende og spør om det er noe de trenger hjelp med * bruk oppdagelsesspørsmål for å kvalifisere potensielle kunder * raskt bestille avtaler for gode potensielle kunder * bygge nyhetsbrevlisten ved å spørre for registreringer til rett tid * skilt ut nyttig innhold som bloggartikler, videoer eller e-bøker