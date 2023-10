RingCentral, Inc. è un fornitore americano quotato in borsa di soluzioni di comunicazione e collaborazione basate su cloud per le aziende. Il CEO di RingCentral Vlad Shmunis e il CTO Vlad Vendrow hanno fondato l'azienda nel 1999. Gli investitori di RingCentral includevano Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla Ventures, Rob Theis, Scale Venture Partners, Bobby Yerramilli-Rao, Hermes Growth Partners e DAG Ventures. Ha completato la sua IPO nel 2013.

Sito web: ringcentral.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RingCentral. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.