Chatwoot è una soluzione di assistenza clienti open source che aiuta le aziende a coinvolgere i propri clienti sul proprio sito Web, pagina Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, e-mail, ecc. È un'alternativa open source a Intercom, Drift, Freshchat ecc. Connetti il ​​tuo cliente canali di conversazione e conversa con i tuoi clienti da un unico posto. Aggiungi facilmente nuovi agenti al tuo sistema e risolvi le conversazioni con facilità. Chatwoot ti offre anche report in tempo reale per misurare le prestazioni del tuo team, risposte predefinite per rispondere facilmente alle domande più frequenti e note private per consentire agli agenti di collaborare tra loro.

Sito web: chatwoot.com

