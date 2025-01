Logiciel de marketing conversationnel - Applications les plus populaires - Russie

Cloodot

Cloodot est une suite de gestion de l'expérience client omnicanal tout-en-un. Cloodot facilite un flux de travail efficace et cohérent pour bâtir une réputation, engager et entretenir une relation à long terme avec les clients via plusieurs plateformes numériques. Gérer les discussions et les avis de plusieurs fiches Google My Business, pages Facebook, numéros WhatsApp, listes de messages professionnels Google, sites Web, SMS/ Envoyez des SMS à des numéros, etc. via un tableau de bord facile à utiliser. 1. Meilleure réputation en ligne Collectez, présentez et répondez facilement à davantage d'avis. 2. Présence Omni facile Amenez toutes les discussions dans une boîte de réception multi-agents facile à utiliser. Option de chat direct dans la recherche Google pour obtenir facilement plus de demandes. Distribuez et attribuez des canaux à un ou plusieurs utilisateurs, transférez les discussions et les avis entre les utilisateurs et les services en une seconde. Plusieurs agents peuvent collaborer et gérer des canaux tels que WhatsApp, les messages Google, etc., ce qui n'est pas possible avec les applications natives d'origine. 3. Engagement rapide et de qualité Réduisez les temps de réponse initiale et moyenne à quelques secondes au lieu de quelques heures. Modèles personnalisés de réponses, rappels, balises, tâches, notes, etc. 4. Mesure automatique du CSAT Enquête CSAT automatique sur chaque canal de discussion pour mesurer la qualité de l'engagement. 5. Campagnes de réengagement Générez plus de revenus auprès des clients existants en envoyant périodiquement des messages groupés sur les offres et les programmes. 6. Réduction de la charge de travail Les réponses automatisées aux avis et le flux de travail de gestion de chat collaboratif Agent-Bot réduisent l'implication de la main-d'œuvre de 50 à 80 %. Rend l'engagement client extrêmement facile pour les agents CS. 7. Supervision facile La surveillance et le reporting des performances en temps réel apportent plus de responsabilité. Les agents deviennent plus productifs, ce qui se traduit finalement par une expérience plus rapide et de qualité pour les clients. 8. Réduction des coûts Remplace une demi-douzaine d'outils payants différents. Augmente l’efficacité et réduit les dépenses globales. 9. Accès sécurisé Pas besoin de fournir aux agents CS un accès aux plateformes natives. Les agents ne seront pas distraits par d'autres activités sur les réseaux sociaux. 10. Assistance supérieure Gestionnaire de compte dédié Assistance sur appel Formation du personnel gratuite Aucun coût d'installation