Logiciel de marketing conversationnel - Applications les plus populaires - Polynésie française

Instabot

instabot.io

Instabot est une plate-forme de marketing conversationnel qui vous permet de créer et de lancer des chatbots qui comprennent vos utilisateurs, puis organisent les informations, répondent aux questions, capturent les contacts et planifient des réunions instantanément. Il est prouvé que cela augmente les conversions et réduit les coûts. Créez, intégrez et lancez Instabot sur votre site Web ou en tant que page de destination en 20 minutes ou moins. Exploitez rapidement les données collectées par Instabot en les transférant vers votre CRM, votre automatisation du marketing, vos plateformes de messagerie ou vos portails internes. Une fois déployé, vous pouvez discuter en direct avec les clients, consulter des analyses riches sur les robots, des suggestions d'optimisation et modifier votre robot à la volée. Créez, lancez et optimisez facilement des robots Web sans ressources techniques et perfectionnez les robots grâce à l'IA et au traitement du langage naturel (NLP). Caractéristiques d'Instabot : • Interface intuitive pour les utilisateurs non techniques • Marque blanche + personnalisation complète • Contrôle total de la manière et du moment où le bot est vu • Analyses robustes et transparentes • Transfert par chat en direct • Intégration du calendrier pour une planification facile et Instabot • Traitement du langage naturel (NLP) • Intégration avec Salesforce, Eloqua et Zapier • Alertes par e-mail + analyses d'objectifs personnalisées En quoi Instabot est différent : • Plateforme la plus puissante du marché (y compris l'IA, le traitement du langage naturel et le codage personnalisé) • Facile à utiliser -gérer • Des analyses approfondies pour des informations précieuses sur votre entreprise et vos clients • Créez et lancez un chatbot en quelques minutes • Support client incroyable et réactif La meilleure façon de comparer Instabot est de l'essayer vous-même. Définissez votre KPI et nous vous créerons un bot gratuitement. Si nous ne pouvons pas améliorer vos mesures de conversion ou créer de l’efficacité, cela ne vous coûte rien. Envoyez-nous un e-mail pour plus d'informations à [email protected]