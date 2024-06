Avec plus de 50 fonctionnalités, NUACOM est la solution de système téléphonique « tout-en-un » pour les entreprises. Notre technologie PBX hébergé flexible, fiable et évolutive, également appelée VoIP, fait passer votre communication d'entreprise à un niveau supérieur avec la réponse vocale interactive (IVR), l'enregistrement des appels, la mise en file d'attente des appels, les numéros de téléphone locaux et internationaux, l'application mobile et l'analyse des appels basée sur le Web. et bien d'autres fonctionnalités avancées. Créez votre compte NUACOM en 2 minutes et dynamisez immédiatement votre processus de vente, améliorez votre service client et modernisez votre entreprise.

Site Web : nuacom.com

