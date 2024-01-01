منصات علوم البيانات والتعلم الآلي - التطبيقات الأكثر شعبية
تعد منصات علوم البيانات والتعلم الآلي أدوات أساسية للمطورين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات التعلم الآلي في مشاريعهم. تعمل هذه المنصات على تسهيل بناء ونشر ومراقبة خوارزميات التعلم الآلي، وتمكين المطورين من إنشاء حلول أعمال فعالة. فهي تدمج الخوارزميات الذكية مع البيانات، مما يتيح للمستخدمين ربط البيانات بسلاسة وتطوير خوارزميات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الخبرة. يوفر بعضها خوارزميات معدة مسبقًا وسير عمل بديهيًا مع ميزات مثل نماذج السحب والإفلات والواجهات المرئية، مما يجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المحدودة. ويتطلب البعض الآخر مهارات تطوير وترميز أكثر تقدمًا، ولكنه يوفر قدرًا أكبر من المرونة وخيارات التخصيص. تمتد وظائف هذه الخوارزميات على نطاق واسع، بما في ذلك التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الصوت، وأنظمة التوصية، وقدرات التعلم الآلي الأخرى. يتيح هذا التنوع للمطورين معالجة حالات الاستخدام المتنوعة واحتياجات العمل. إحدى المزايا الرئيسية لمنصات علوم البيانات والتعلم الآلي هي قدرتها على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعلم الآلي، مما يسمح للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات واسعة في علم البيانات بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه المنصات بشكل مشابه للمنصات كخدمة (PaaS) ولكن مع إمكانات التعلم الآلي المتخصصة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه منصة لعلوم البيانات والتعلم الآلي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * اتصال البيانات: يجب أن توفر المنصة للمطورين آليات لربط البيانات بخوارزميات التعلم الآلي، مما يسهل عملية التعلم والتكيف. * إنشاء الخوارزميات: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بهم داخل النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم المنصة خوارزميات معدة مسبقًا للمستخدمين المبتدئين أو لحالات الاستخدام الشائعة. * قابلية التوسع في النشر: يجب أن توفر المنصة إمكانات لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مما يمكّن المستخدمين من تنفيذ نماذجهم في بيئات الإنتاج بكفاءة. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل منصات علوم البيانات والتعلم الآلي على تمكين المطورين من تسخير إمكانات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مشاريعهم، بغض النظر عن مستوى خبرتهم.
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Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها.
Qlik
qlik.com
يساعدك Qlik® على استخدام بياناتك لحل المشكلات وتحقيق الأهداف الجديدة وتلبية احتياجات العمل المهمة. كل شيء يبدأ هنا. مع الشركة الرائدة في مجال تكامل البيانات وحلول التحليلات التي تدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
Sensetime
sensetime.com
ملتزمون بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتقديم مساهمات إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow هي مكتبة برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يمكن استخدامه عبر مجموعة من المهام ولكن يركز بشكل خاص على التدريب والاستدلال على الشبكات العصبية العميقة. تم تطويره بواسطة فريق Google Brain للاستخدام الداخلي لشركة Google في البحث والإنتاج.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
DataCanvas
datacanvas.com
تأسست شركة Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) في عام 2013، مع التركيز على التطوير المستمر وبناء منصة علوم البيانات التلقائية، مع التركيز على توفير مجموعة كاملة من منصات التطوير لعلماء البيانات وممارسي الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات دعم شاملة. للترقية الذكية والتحول للحكومة والمؤسسات. ...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
Neural Designer
neuraldesigner.com
يعد Neural Designer أداة برمجية قوية لتطوير نماذج التعلم الآلي ونشرها. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين ببناء الشبكات العصبية وتدريبها وتقييمها دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بفضل مجموعة واسعة من الميزات والخوارزميات، يعمل Neural Designer على تبسيط سير عمل التعلم الآلي بالكامل، بدءً...
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.
Dataloop
dataloop.ai
وأخيرًا، حل مصمم للمؤسسات من خلال دليل العلامة التجارية الشامل الخاص بـ Mark AI وإمكانيات تخصيص الذكاء الاصطناعي، نقدم حلاً على مستوى المؤسسة يسمح لك بتشكيل هوية الذكاء الاصطناعي الخاص بك ورسائله لتلبية متطلبات عملك.
Pecan
pecan.ai
تم تصميم برنامج التحليلات التنبؤية من Pecan لتحقيق التأثير. احصل على تنبؤات دقيقة وقابلة للتنفيذ في أيام واطلق العنان لقوة AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® عبارة عن منصة موحدة لأتمتة البيانات وذكاء القرار تعمل على دمج البيانات من مصادر متعددة لتقديم معلومات ذكية ورؤى في الوقت المناسب والتي بدورها تزود الشركات بالوضوح الذي تحتاجه لاتخاذ القرارات المهمة. الركائز الأربع لـ Infoveave® هي * الرؤى - إنشاء تصورات تفاعلية لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. ...
HIRO
hiro.so
يبني Hiro أدوات المطورين التي تجلب Web3 إلى Bitcoin. تطلق مجموعة أدوات Hiro الإمكانات الكاملة للبيتكوين من خلال العقود الذكية والأصول الرقمية والتطبيقات اللامركزية.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
ForePaaS
forepaas.com
تعد ForePaaS (إحدى شركات OVHcloud) أول منصة شاملة ومتعددة السحابة لإنشاء ونشر وتوسيع نطاق تطبيقات وخوارزميات البيانات على مستوى الإنتاج. نحن نوحد هندسة البيانات وعلوم البيانات وذكاء الأعمال في بيئة آلية متكاملة لتحقيق قيمة أسرع مع الحد الأدنى من التعقيد التكنولوجي. يوفر النظام الأساسي واجهة منخفضة ا...
Exploratory
exploratory.io
تتيح تجربة واجهة المستخدم البسيطة لـ Exploratory لأي شخص استخدام علم البيانات لاستكشاف البيانات بسرعة واكتشاف رؤى أعمق والتواصل بفعالية.
evoML
evoml.ai
يعمل evoML على تمكين علماء البيانات والمهندسين وقادة الأعمال من تسريع تسليم نماذج تعلم الآلة الفعالة من أشهر إلى أسابيع وتحسين كفاءة كود تعلم الآلة من أجل سرعة تشغيل أسرع وربحية أعلى.
Spotfire
spotfire.com
يوفر برنامج Spotfire®، وهو وحدة أعمال تابعة لمجموعة Cloud Software Group، تحليلات قوية ذاتية الخدمة للشركات كثيفة البيانات. يتجاوز Spotfire لوحات المعلومات الأساسية للرؤية الخلفية ليقدم منصة تحليلات مرئية واحدة لاستكشاف البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. بدعم من علم البيانات بدون تعليمات برم...
SAVVI AI
savviai.com
تساعد SAVVI AI الشركات على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاقها وإدارتها في دقائق معدودة من خلال منصة الذكاء الاصطناعي العملية الحاصلة على براءة اختراع - لا حاجة إلى علماء بيانات أو بيانات موجودة مسبقًا أو بنية تحتية مخصصة. ساعد مؤسستك على اكتساب كفاءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل خفض معدلات ...
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لج...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon هي شركة برمجيات تقدم حلولاً مبتكرة مفتوحة المصدر لجدولة الوظائف، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، والتسريع وقابلية التوسع، والبيانات الضخمة، والحوسبة الموزعة وتنسيق التطبيقات. يساعد Activeeon الشركات على أتمتة أعمالها وتسريع دخولها إلى السوق للحصول على ميزة تنافسية من خلال أتمتة عبء العمل. تنت...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
يعد محرك PI.EXCHANGE AI & Analytics (المحرك) عبارة عن نظام أساسي لعلوم البيانات والتعلم الآلي (ML) يمكّن الجميع، حتى المستخدمين المبتدئين، من إنشاء تطبيقات ML عالية الأداء بتكلفة ميسورة في دقائق أو ساعات، وليس أسابيع أو أشهر - لا الترميز مطلوب. توفر سلسلة الأدوات المتصلة سهلة الاستخدام كل ما ستحتاج...
TeleSign
telesign.com
توفر Telesign الثقة المستمرة™ للمؤسسات العالمية الرائدة من خلال الاتصال بهوياتها الرقمية وحمايتها والدفاع عنها. تتحقق Telesign من أكثر من خمسة مليارات رقم هاتف فريد شهريًا، وهو ما يمثل نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم، وتوفر معلومات مهمة عن المليارات المتبقية. يوفر الذكاء الاصطناعي القوي وعلوم...
Deci AI
deci.ai
يمكّن Deci التعلم العميق من الارتقاء إلى مستوى إمكاناته الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء ذكاء اصطناعي أفضل. ومن خلال منصة تسريع التعلم العميق الشاملة للشركة، يمكن لمطوري الذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج أسرع وأكثر دقة وتحسينها ونشرها لأي بيئة، بما في ذلك السحابة أو الحافة أو الهاتف المحمول. باس...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI، عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لمساعدة علماء البيانات وخبراء المجال وأصحاب المصلحة في الأعمال على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بسلاسة. يعمل Decanter AI على تمكين المؤسسات من خلال تقنيات التعلم الآلي ذات المستوى العالمي من خلال واجهة بديهية، مما يمكّن المؤسسات م...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer هي منصة خدمات مشاركة التعدين الرائدة عالميًا، حيث يتم تزويد المستخدمين بمجموعة كاملة من حلول تعدين العملات المشفرة والاستضافة السحابية. إنها أول منصة في العالم توفر قوة حوسبة حقيقية لأصغر 1 تيرا هرتز.
Algforce.ai
ai.algforce.com
تسعى AlgForce.ai إلى أن تصبح الشريك التكنولوجي للمؤسسات. يقوم منتجها AlgForce Copilot بإنشاء حل "AIGC+Data Insight". باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد والمحركات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، فإنه يساعد الموظفين غير التقنيين في المؤسسات على الاستعلام عن قواعد البيانات باستخدام اللغة الطبيعية. يقوم...
Accern
accern.com
Accern هي شركة رائدة في البرمجة اللغوية العصبية (NLP) تعمل على تمكين المؤسسات من تطوير حلول خاصة بالصناعة. من خلال تقديم منصة شاملة للبرمجة اللغوية العصبية ونماذج وبيانات ودردشة مصممة خصيصًا للعديد من الصناعات، تعمل الشركة على تسريع الوقت مقابل القيمة للمؤسسات الرائدة عبر الخدمات المالية والحكومة وخ...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm هي شركة رائدة في الصناعة ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وأكبر مشارك في سوق الذكاء الاصطناعي لصنع القرار المرتكز على المنصة في الصين. توفر الشركة حلول ذكاء اصطناعي شاملة على مستوى المؤسسات، وتخدم الصناعات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمويل والتجزئة والتصنيع والطاقة والات...
Zerve
zerve.ai
بيئة تطوير علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مصممة لفرق البيانات التي تعتمد على التعليمات البرمجية أولاً. قم بتحويل النماذج الأولية بسلاسة إلى برامج، جاهزة للنشر بنفسك أو تسليمها إلى الفريق الهندسي للنشر.
UbiOps
ubiops.com
قم بتحويل نصوص التحليلات المحلية الخاصة بك إلى تطبيقات قوية تعتمد على البيانات! UbiOps عبارة عن طبقة نشر وخدمة سهلة الاستخدام لعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. إنه يحول نماذج ونصوص Python & R الخاصة بك إلى خدمات ويب حية، مما يسمح لك باستخدامها من أي مكان وفي أي وقت. من وظائف معالجة البيا...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra عبارة عن منصة للخدمة الذاتية لمهندسي تعلم الآلة لتحديد خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي عبر بيانات الأحداث الأولية. قم بتوصيل تدفقات الأحداث الخاصة بك، وأعلن عن تحويلاتك، وقم بخدمة الميزات على الفور عبر الإنترنت وغير متصل. ليست هناك حاجة إلى إعادة التنفيذ، ولا توجد بنية تحتية يمكن إدارتها تستخ...
Qwak
qwak.com
Qwak عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مُدارة بالكامل ويمكن الوصول إليها وموثوقة تسمح لممارسي الذكاء الاصطناعي بتحويل البيانات وتخزينها وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وتدريبها ونشرها، ثم مراقبة خط الأنابيب بالكامل، كل ذلك في منصة واحدة. يسهّل نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام من Qwak تحقيق النتا...
HyperSense
hypersense.subex.com
تم تصميم HyperSense AI بشكل أساسي كحل سحابي أصلي قائم على الخدمات الصغيرة ويدعم CI/CD مع التحديثات المستمرة. وهذا يضمن سرعة الحركة وقابلية التوسع والمرونة. إنه مبني على أفضل وأحدث التقنيات وقابل للتطوير لتلبية توقعات 5G والواقع الرقمي.
Gurobi
gurobi.com
تنتج Gurobi أسرع وأقوى حل للتحسين الرياضي في العالم - Gurobi Optimizer - والذي تستخدمه الشركات العالمية الرائدة في أكثر من 40 صناعة مختلفة لحل مشاكلها المعقدة في العالم الحقيقي بسرعة واتخاذ قرارات تلقائية تعمل على تحسين كفاءتها وربحيتها. باعتبارنا الشركة الرائدة في السوق في مجال برامج التحسين الريا...
Graphext
graphext.com
Graphext هو حل تحليلي متقدم لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على البيانات. نحن نلتقط بياناتهم ونثريها ونوفر واجهة مرئية قوية للعثور على رؤى قابلة للتنفيذ حول عملائهم والأسواق والمنتجات.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai هي شركة رائدة في مجال توفير برامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتسريع التحول الرقمي. تقدم أكاديمية C3 AI تجارب تعليمية تمكن المطورين وعلماء البيانات من تحقيق النجاح، مهما كان مستوى خبرتهم. تعرض الدورات الطلاب لمفاهيم C3 AI Application Platform الأساسية وتعلمهم كيفية بناء تطبيقات التعلم الآلي. تس...
Artivatic.ai
artivatic.ai
تقف Artivatic، وهي جزء أساسي من D2C Consulting Group، في طليعة الابتكار الرقمي في مجال تكنولوجيا التأمين والرعاية الصحية. تعمل منصتنا على إحداث ثورة في الصناعة من خلال أتمتة ورقمنة دورة حياة العمليات بأكملها، بما في ذلك المبيعات، والتأهيل، والاقتباس، والاكتتاب، ومعالجة المطالبات، وخدمة العملاء. تم ت...