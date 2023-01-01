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Dataiku

Dataiku

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الموقع الإلكتروني: dataiku.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dataiku على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولار. توظف Dataiku حاليًا أكثر من 500 شخص حول العالم بين مكاتبها في نيويورك وباريس ولندن وميونيخ وسيدني وسنغافورة ودبي.

الموقع الإلكتروني: dataiku.com

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