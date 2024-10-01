بدائل - Dataiku

Akkio

akkio.com

Akkio هي عبارة عن منصة بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة بشكل أساسي للوكالات وعملائها، وتهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي. نطاق وظائفها واسع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد البيانات وتنظيفها، وعمل التنبؤات والتنبؤات، وتقييم الأداء. والجدير بالذكر أن A...