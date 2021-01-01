برامج الدردشة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية
إن Chatbots، التي يشار إليها غالبًا باسم الوكلاء الظاهريين أو المساعدين الظاهريين، هي تطبيقات برمجية مصممة لأداء مهام محددة أو تقديم معلومات استجابة للطلبات المكتوبة أو المنطوقة. إنها تخدم كلاً من الاحتياجات الخارجية التي تواجه العملاء والطلبات الداخلية التي تواجه الموظفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات بطريقة محادثة، إما نصيًا أو مسموعًا. تستخدم Chatbots عادةً معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أو التعرف على الكلام لفهم مدخلات المستخدم. ومع ذلك، فإن عملياتهم الأساسية تعتمد على المحادثات المكتوبة. وهذا يتناقض مع المساعدين الافتراضيين الأذكياء، الذين يستخدمون فهم اللغة الطبيعية (NLU) لإجراء تفاعلات أكثر تعقيدًا تشبه التفاعلات البشرية. تستخدم الشركات تقنية chatbot لأتمتة المهام التي كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا. عند تلقي طلب مستخدم، يقوم برنامج الدردشة الآلي بمعالجة الإدخال ويقدم استجابة في شكل نص أو كلام. يتم دمج Chatbots في العديد من أدوات دعم العملاء، مثل برامج الدردشة المباشرة وبرامج مكتب المساعدة وبرامج مركز الاتصال، وغالبًا ما تكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى. ويتوسع استخدامها في مجالات أخرى، بما في ذلك قواعد المعرفة المتعلقة بالمبيعات والتسويق. في تطبيقات ذكاء الأعمال، يمكن لروبوتات الدردشة أن تحل محل لغات الاستعلام، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على نقاط بيانات محددة ببساطة عن طريق كتابة طلب أو التحدث به. تتزايد قدرات روبوتات الدردشة باستمرار، ويتم دمجها في مجموعة متزايدة من التطبيقات البرمجية.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Norby AI
norby.io
احصل على chatbot مدعوم من ChatGPT لموقعك على الويب. انسخ والصق وصف المنتج/الخدمة أو الوثائق أو الأسئلة الشائعة وسيقدم Norby إجابات سريعة وصحيحة لعملائك.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والعضويات الرقمية. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم بإنشاء واجهة متجر رقمية متكاملة خاصة بك. جربها مجانا!
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Simple Phones
simplephones.ai
لا تفوت أي مكالمة من العميل. قم بإعادة توجيه مكالماتك الفائتة، أو احصل على رقم جديد، وسنقوم بالرد عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Coachvox AI
coachvox.ai
أنشئ نسخة الذكاء الاصطناعي لنفسك. للتدريب والتوجيه والإجابة على الأسئلة كما تفعل تمامًا. انسخ نفسك باستخدام الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك وأسلوبك. قم ببناء الألفة مع جمهورك، وأضف قيمة لعملائك وقم بتمكين فريقك.
Support Guy
supportguy.co
عملك لا ينام أبدًا ولا ينبغي دعمك أيضًا. لا تفوت أبدًا أي استفسار عن العميل مرة أخرى من خلال برنامج الدردشة الآلي المدعوم من ChatGPT - زميل الفريق المتاح دائمًا.
Selz
selz.com
قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. بيع المنتجات الرقمية والمنتجات والخدمات المادية كلها من منصة واحدة بسيطة.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
Capacity
capacity.com
القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يربط مجموعتك التقنية بالكامل للإجابة على الأسئلة وأتمتة مهام الدعم المتكررة وبناء حلول لأي تحدي تجاري.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...
Pylon
usepylon.com
برنامج تصميم الطاقة الشمسية للشركات الشمسية سريعة النمو. قم بإنشاء مقترحات مبيعات الطاقة الشمسية عالية الدقة في أقل من دقيقتين.
AskHandle
askhandle.com
قم بتحويل تجربة عملائك باستخدام AskHandle. عزز سير عمل دعم العملاء لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأسعد عملائك. ابدأ مجانًا!
Glassix
glassix.com
Glassix: "الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن العملاء". قم بتوحيد رسائلك وتسريع الاستجابات وتعزيز الرضا من خلال منصة اتصالات العملاء الرائدة لدينا.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
Vizury
vizury.com
Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، هو أحد حلول MarTech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبي...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai is a comprehensive platform that enables users to create and deploy custom AI chatbots and generative AI models (GPTs) for a variety of business applications. Key features and capabilities of the platform include: * Ease of Use: The website emphasizes that ChatBotBuilder.ai is the...
ChatShape
chatshape.com
ChatShape is a next-generation AI powered tool which lets you build AI powered chatbots for your website. Just go to chatshape.com/create, add your website link which will be crawled, and the text will be used to train a chatbot that you can embed on your website to answer customer queries instantly...
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE is an innovative platform solution for users to create DIY WorkBots for upskilling, stakeholder engagement, business process transformation and organisational knowledge management. It can also be integrated with back-end systems via API to achieve desired levels of customisation to facilita...
Botifi
botifi.me
Chatbot constructor, automating sales, marketing and support on Telegram, Facebook Messenger, Instagram and others
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt is a chatbot-building platform to help you set up workflow automation on messaging apps like Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, and even your own website. Chatbots have a reputation for being little sidekicks to Customer Service agents. With BotDistrikt, the customer ser...
Bot9
bot9.ai
Create your own AI-powered assistant that's not just smart, but also uniquely yours!
arabot
arabot.io
The Leading No-Code Chatbot Platform. built for enterprise to automate customer interactions & service fulfilment at scale, SUPERFAST. arabot is MENA’s leading low-code enterprise chatbot platform designed to help businesses automate tasks, drive superior customer service, increase sales and create...
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI is a company that provides training services and a Microsoft Teams integration to help organizations and individuals unlock the power of generative AI technologies like ChatGPT. Key points about FranklyAI: * Training Services: FranklyAI offers core training programs to help organizations ...
Evie
evie.ai
Evie is an AI personal assistant that schedules and organizes your meeting according to your calendar preferences.
eBotify
ebotify.com
eBotify is an AI-driven conversational bot-building platform to create tailor-made chatbots for Lead generation, Live chat support, Interactive Landing Pages, Surveys, Enquiries, Appointments, Feedback and Suggestions for your business.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: A conversational AI platform that combines rules, machine learning, and generative AI to enable users of all experience levels to create chatbots and virtual assistants quickly and easily.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers helps agencies and marketers create bots in less time using more than 150 plug-and-play chatbot templates. ------------------ The following types of templates currently available: • Customer service, live chat, customer support, and FAQ chatbots. • Restaurant reservation bots for foodserv...
Codar.io
codar.io
Codar.io is an all-in-one digital marketing platform designed to streamline various aspects of online marketing for businesses. It integrates multiple tools and features to enhance marketing efficiency and effectiveness. These include chatbots for platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and Wh...
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka is an AI-powered chatbot that operates 24/7, speaking like a real human. It swiftly handles customer inquiries, guides purchases, and enhances conversions. Equipped with built-in logic and ticketing systems, Jekka can seamlessly escalate to human assistance when necessary. By leveraging your c...
Howazit
howazit.com
At Howazit we help organizations of all types, sizes, and industries meet customer expectations and walk them through their journey, by enabling simple and, most importantly, relevant communication. Our marketing and operations solutions enable you to interact with customers at relevant touchpoints,...
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, is a platform that helps companies connect, communicate & convert, through automated conversation & 1-2-1 human support. Design smooth conversational experiences with our intuitive no-code bot builder. Turn every visit into a conversation. Send dynamic responses that encourage customers t...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer is an AI-powered personal assistant platform that integrates advanced AI models like OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini and PaLM, Meta's Llama, and Anthropic's Claude. It offers a unified experience through a mobile app, web app, and Chrome extension, providing solutions tailored to indivi...
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER's team of AI powered sales assistants work together to automate conversations with senior living prospects, helping them find what they’re looking for faster, so you can capture and convert more qualified leads, all while gaining key insights into your sales process. More about Further: - G...
Officely AI
officely.ai
Officely AI is a revolutionary platform designed to create tailored AI agents that seamlessly integrate into an organization's processes. These AI agents act as virtual team members, tackling tasks that traditionally require human intervention. They excel in recruiting, training, and mentoring new t...
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA is your Omni Communication Assistant. A web-based omni-communication dashboard founded in 2019 and a member of Telkom Group. We provides a real-time communication solution to help you gaining awareness, improve customer experiences and creating comprehensive communication strategy for your busin...