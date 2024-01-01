تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلامية المكتسبة. لدى Propel أكثر من 150 عميلًا، بما في ذلك Real Chemistry وTextron وInsurify وغيرها من العلامات التجارية والوكالات الرائدة. تم إطلاق Propel في عام 2019، ويقع المقر الرئيسي لها في تل أبيب ولديها فرق مقرها في نيويورك ولندن وميامي. وقد نجحت شركة Propel في جمع 6 ملايين دولار أمريكي من تمويل المشاريع حتى الآن، وهي تقنية العلاقات العامة الأسرع نموًا في العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.propelmypr.com.

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الموقع الإلكتروني: propelmypr.com

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