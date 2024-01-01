Outbuild

Outbuild

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: outbuild.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Outbuild على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SaaS لجدولة وتخطيط مشاريع البناء بشكل أكثر فعالية. النظام الأساسي الوحيد الذي يسمح لك بإنشاء وربط جدولك الرئيسي وخطط Lookahead والخطط الأسبوعية في برنامج واحد، لتحسين سير عمل التخطيط في الموقع وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: outbuild.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Outbuild. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

قد يعجبك أيضًا

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Eat This Much

Eat This Much

eatthismuch.com

Buildern

Buildern

buildern.com

Social Shared

Social Shared

socialshared.com

Vizzn

Vizzn

vizzn.ca

Hopper HQ

Hopper HQ

hopperhq.com

ConstructionOnline

ConstructionOnline

constructiononline.com

RationalPlan

RationalPlan

rationalplan.com

LiquidPlanner

LiquidPlanner

liquidplanner.com

LocalMed

LocalMed

localmed.com

Callendo

Callendo

callendo.com

BeAddy

BeAddy

be-addy.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية