يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Outbuild على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

SaaS لجدولة وتخطيط مشاريع البناء بشكل أكثر فعالية. النظام الأساسي الوحيد الذي يسمح لك بإنشاء وربط جدولك الرئيسي وخطط Lookahead والخطط الأسبوعية في برنامج واحد، لتحسين سير عمل التخطيط في الموقع وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

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