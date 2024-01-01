LocalMed

LocalMed

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: localmed.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LocalMed على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن مواعيد طبيب الأسنان وجدولها وتذكرها باستخدام LocalMed، منصة الجدولة الوحيدة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي والمخصصة لممارسات طب الأسنان.

الموقع الإلكتروني: localmed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LocalMed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Setmore

Setmore

setmore.com

TimeTrade

TimeTrade

timetrade.com

Weshare

Weshare

weshare.net

Tavus

Tavus

tavus.io

IntelliTrans

IntelliTrans

intellitrans.com

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

OpusTime

OpusTime

opustime.com

Dentologic

Dentologic

dentologie.com

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Slated

Slated

slated.ai

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية