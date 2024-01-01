يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LocalMed على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ابحث عن مواعيد طبيب الأسنان وجدولها وتذكرها باستخدام LocalMed، منصة الجدولة الوحيدة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي والمخصصة لممارسات طب الأسنان.

الموقع الإلكتروني: localmed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LocalMed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.