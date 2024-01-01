Ganttic

Ganttic

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الموقع الإلكتروني: ganttic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ganttic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ganttic هي أداة لتخطيط الموارد وإدارة محفظة المشاريع، توفر للمستخدمين نظرة عامة على مهامهم ومشاريعهم ومواردهم. اكتساب المعرفة والكفاءة والتحكم في عملية التخطيط. تعتبر المنصة مثالية لتخطيط مشاريع متعددة، حيث تتيح لك جدولة الأشخاص والمعدات والأدوات والمرافق في وقت واحد. تساعد واجهة السحب والإفلات على إعادة تخصيص الموارد بسرعة وتقوم التقارير بقياس الأداء، مما يضمن تعزيز الكفاءة. تتبع تقدم المشروع باستخدام مخططات جانت المرئية والقابلة للمشاركة، مما يبقي الفريق بأكمله على اطلاع دائم. قم بإجراء التحديثات على الفور ومن أي مكان على النظام الأساسي القائم على السحابة. Ganttic هو حل مرن للمستخدمين من كل صناعة. قم بتنفيذ منهجية التخطيط الخاصة بك وشاهد الخطط تصبح حقيقة. يقع مقرنا في إستونيا، ونحن نخدم عملاء من كل أنحاء العالم على مدار السنوات العشر الماضية. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم، واكتشف السبب بنفسك.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: ganttic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ganttic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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