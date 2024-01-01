احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ganttic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Ganttic هي أداة لتخطيط الموارد وإدارة محفظة المشاريع، توفر للمستخدمين نظرة عامة على مهامهم ومشاريعهم ومواردهم. اكتساب المعرفة والكفاءة والتحكم في عملية التخطيط. تعتبر المنصة مثالية لتخطيط مشاريع متعددة، حيث تتيح لك جدولة الأشخاص والمعدات والأدوات والمرافق في وقت واحد. تساعد واجهة السحب والإفلات على إعادة تخصيص الموارد بسرعة وتقوم التقارير بقياس الأداء، مما يضمن تعزيز الكفاءة. تتبع تقدم المشروع باستخدام مخططات جانت المرئية والقابلة للمشاركة، مما يبقي الفريق بأكمله على اطلاع دائم. قم بإجراء التحديثات على الفور ومن أي مكان على النظام الأساسي القائم على السحابة. Ganttic هو حل مرن للمستخدمين من كل صناعة. قم بتنفيذ منهجية التخطيط الخاصة بك وشاهد الخطط تصبح حقيقة. يقع مقرنا في إستونيا، ونحن نخدم عملاء من كل أنحاء العالم على مدار السنوات العشر الماضية. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم، واكتشف السبب بنفسك.