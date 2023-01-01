NewsWhip Spike

مراقبة الوسائط في الوقت الحقيقي لفرق الاتصالات. اجمع بين موجزات محتوى الويب والمحتوى الاجتماعي في الوقت الفعلي وبيانات المشاركة العامة لتحديد المحتوى المهم والتنبؤ به

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