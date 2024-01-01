Scripps News

Scripps News

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scripps News على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على أخبار مقنعة تعتمد على السياق، وتقارير قائمة على الحقائق، وإلقاء نظرة أعمق على "سبب" كل قصة من خلال رواية قصص موضوعية ومؤثرة.

الموقع الإلكتروني: scrippsnews.com

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