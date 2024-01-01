CyberFortress هي شركة عالمية تسهل إجراء النسخ الاحتياطي الكامل لجميع البيانات المفقودة أو المسروقة واستردادها بسرعة لمنع حدوث أي ضرر وتعطيل للمؤسسات من جميع الأحجام. يتم تخزين البيانات في مرافق آمنة ومتكررة جغرافيًا، وتمكن مجموعة الحلول لدينا متخصصي استعادة البيانات لدينا من إنشاء حل مخصص وشامل لكل عميل. عندما يحتاج العميل إلى استعادة البيانات، فإنه يتلقى دعمًا مباشرًا وشخصيًا من متخصص معتمد، كل ساعة في كل يوم من أيام السنة.

الموقع الإلكتروني: cyberfortress.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CyberFortress. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.