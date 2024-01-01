CyberFortress

CyberFortress

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الموقع الإلكتروني: cyberfortress.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CyberFortress على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CyberFortress هي شركة عالمية تسهل إجراء النسخ الاحتياطي الكامل لجميع البيانات المفقودة أو المسروقة واستردادها بسرعة لمنع حدوث أي ضرر وتعطيل للمؤسسات من جميع الأحجام. يتم تخزين البيانات في مرافق آمنة ومتكررة جغرافيًا، وتمكن مجموعة الحلول لدينا متخصصي استعادة البيانات لدينا من إنشاء حل مخصص وشامل لكل عميل. عندما يحتاج العميل إلى استعادة البيانات، فإنه يتلقى دعمًا مباشرًا وشخصيًا من متخصص معتمد، كل ساعة في كل يوم من أيام السنة.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: cyberfortress.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CyberFortress. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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