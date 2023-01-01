تم تخزين كل ما يخصك من "العودة إلى" في مكان واحد. Guardo هي الطريقة الأسرع والأسهل لجمع أي رابط على الويب وتنظيمه ووضع إشارة مرجعية عليه.

الموقع الإلكتروني: guardo.io

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