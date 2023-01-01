WebCatalog
Promptitude.io

Promptitude.io

app.promptitude.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Promptitude.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الطريقة الأسهل والأسرع لدمج GPT في تطبيقاتك وسير العمل. اجعل تطبيقات SaaS وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك متميزة بفضل قوة GPT: قم بتطوير جميع مطالباتك واختبارها وإدارتها وتحسينها في مكان واحد. ثم قم بالتكامل من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد بسيط - بغض النظر عن المزود.

الموقع الإلكتروني: promptitude.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Promptitude.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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