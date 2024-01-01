Adm Cloud هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو نظام إدارة الأعمال في السحابة الذي يوفر وظائف تشغيلية عالية لجميع أنواع الشركات الملتزمة بالنمو. إنه يوفر تجربة مستخدم قوية وبديهية وكاملة تترجم إلى نتائج ملموسة داخليًا ولعملائك. تم تصميم هذه المنصة لمساعدة المديرين التنفيذيين اليوم على أتمتة عمليات المحاسبة والمبيعات والمشتريات والتمويل والإدارة البشرية والتصنيع والخدمات اللوجستية، وتحسينها. وهذا ممكن بفضل التكوين المعياري الذي يسمح بدمج الوحدات التي تطلبها الشركة في النظام الأساسي الأساسي، كلما دعت الحاجة. يعد ذكاء الأعمال المتكامل جزءًا من عرض القيمة المميزة؛ مناسب جدًا لأولئك الذين يحتاجون إلى بيانات حقيقية في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات وتحقيق أهدافهم بسرعة وبساطة، مع الاستفادة من هذا الحل السحابي والويب والهاتف المحمول بنسبة 100%.

الموقع الإلكتروني: admcloud.net

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