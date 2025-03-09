人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Verse.ai

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Verse.ai 是一個潛在客戶轉換平台，可透過人工智慧驅動和人力的即時對話將您的新潛在客戶轉化為銷售機會。數十億美元花在潛在客戶上，但只有 27% 得到實際回應，Verse.ai 已成為每個企業最緊迫問題的事實上的技術解決方案：潛在客戶回應和跟進。僅由於 Verse.io 多方面潛在客戶回應的即時性，潛在客戶轉換的可能性就增加了 21 倍。透過將創新技術與行業專業知識相結合，Verse.ai 開發了完整的公式來減少篩選低於標準的線上潛在客戶所花費的時間，從而使銷售代表能夠最大程度地關注重要的潛在客戶，並將其轉換率提高至300%。該平台以訂閱方式提供。 Verse.ai 平台適用於所有潛在客戶類型、來源和 CRM，一旦收到潛在客戶就會自動匯集。與靜態潛在客戶參與解決方案不同，Verse.io 使用自動化、人性化和經過驗證的腳本的完美組合，可以立即聯繫每個潛在客戶並對其進行徹底審查。此外，Verse.io 為銷售團隊提供了對潛在客戶參與流程的完全控制：客製化偏好、即時對話存取以及將所有參與資料傳遞回 CRM 的能力。一旦潛在客戶被認為合格，它們就會傳回給銷售代表。這種交接可以透過即時轉移或直接在銷售代表的日曆上預訂的約會來完成。 Verse.io 可作為您團隊的延伸 - 無論是精神上還是名義上。因此，為公司和潛在客戶創造了無縫體驗。