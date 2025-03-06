人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

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AI 銷售助理通常稱為 AI 虛擬銷售助理，是旨在透過整合人工智慧自動執行各種任務和流程來支援銷售代表的應用程式。這些任務包括領導資格、後續活動、通路管理、預測、會議安排和資料輸入。銷售和行銷團隊經常部署人工智慧銷售助理來自動執行日常任務，從而有更多時間來處理複雜且艱鉅的職責。這些工具通常與其他軟體相容，或可以與現有 CRM 系統無縫集成，儘管許多工具也是獨立的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CRM 功能。 該工具提供豐富銷售線索、尋找工作變動以及根據關鍵字和其他標準對銷售線索進行評分等功能。 。 憑藉其多功能性和一系列功能，Clay 使用戶能夠優化他們的外撥活動並簡化他們的潛在客戶生成流程。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具還與各種流行的工作場所工具集成，使用戶能夠輕鬆地將摘要和操作項目複製/貼上到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任務管理程式中。 客戶回饋強調了該工具的效率、易用性及其在會議期間提高工作效率和整體對話參與度的能力。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款創新的人工智慧行銷工具，它使用先進的機器學習為您撰寫文案 - 用於 Google 廣告、登陸頁面、產品描述、部落格文章、社交媒體等。此外，您還可以使用 Writecream 為對外行銷活動產生引人注目的個人化介紹。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的業務通信平台與Voice，SMS，電子郵件和WhatsApp的潛在客戶和客戶聯繫。具有100多個集成和AI魔術的自動化工作流程，並觀察您的業務在自動駕駛儀上發展。 JustCall在全球6,000多家企業的信任下，為面向客戶的團隊提供了完美的客戶互動。 最重要的功能要注意： *入站和出站電話 *發送並接收短信和MMS *銷售撥號器（自動，預測和電源撥號器） * SMS工作流程 *短信機器人 *多級IVR *實時代理協助 * AI驅動的短信 * AI教練 *情感分析 * AI通話評分 *實時通話監視 *共享WhatsApp收件箱 *自動呼叫分佈（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多個國家 /地區的商務電話號碼
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市場產品中排名第一 最佳銷售產品 小型企業產品 增長最快的產品 欲了解更多信息，請訪問 www.gong.io。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自動執行交易分配、任務分配或基於日期的溝通等任務。而序列可以根據您的條款和條件自動進行後續操作。借助業界首款人工智慧副駕駛，銷售團隊中的每個人都可以獲得個人協助。 「Sandy AI」可以為您預訂會議、起草電子郵件或添加註釋。您所需要做的就是 – 只需詢問即可！我們知道，只有當行銷團隊產生高品質的銷售線索時，銷售團隊才能發揮作用。這就是 Salesmate 幫助行銷團隊建立和執行高度個人化的行銷活動並覆蓋更廣泛的受眾的地方。不僅如此，行銷團隊還可以追蹤網站訪客，使用表單或潛在客戶生成機器人收集潛在客戶，對每個潛在客戶進行評分，建立行銷旅程，並將最好的MQL 發送給銷售團隊以獲得更大的成功。最後，優秀的客戶服務團隊可以真正控制企業的留任率、參與度和收入。因此，Salesmate 提供即時聊天、聊天機器人和共享收件匣等工具，為您的客戶提供最佳體驗。當然，您需要洞察力來預測趨勢、保持敏捷並在成長之旅中做出決策。在這裡，儀表板、範本、自訂報告和見解將提供您所需的一切，幫助您了解團隊和業務的進展。從潛在客戶開發到一流的客戶體驗，Salesmate 可以滿足您團隊中每個人的需求。 Salesmate 有 15 天免費試用期，您可以探索平台的每個角落，而無需透露信用卡詳細資訊。它安全可靠，可供團隊中的每個人嘗試。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您的 CRM 中，實際上消除了繁瑣的手動記錄保存的需要，這些記錄會拖慢銷售人員的日常活動。 特點包括： • 自動透過聯絡人清單進行 PowerDial。使用多線 PowerDialer 同時撥打多達 10 個號碼，將工作效率提高十倍 • 先進的人工智慧支援的本地狀態讓使用者可以使用與呼叫對象具有相同本地區號的號碼進行呼叫
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Staircase AI
staircase.ai
樓梯AI正在開創客戶關係智能。它的平台利用AI分析數百萬個客戶互動，並將其變成可行的人類見解，而肉眼無法發現這些見解。公司依靠樓梯AI來減少噪音並改善其NRR。樓梯AI揭示了深厚的人類信號，並揭示了客戶健康，情感，旅程活動，風險和機會。它的尖端技術分析了所有客戶互動，包括電子郵件，聊天，休閒活動，視頻通話等。然後，它將人類信號連接起來，以產生基於關係的見解，例如利益相關者的變化，正面或負面情緒趨勢，有問題的話題等。與現有的產品分析相結合，其人類分析提供了缺失的元素，以完全了解客戶在大規模上成長並抗擊流失。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai 為任何規模的企業提供大規模的銷售線索。您所需要做的就是上傳潛在客戶列表，Meetz 將根據他們的線上活動透過個人化電子郵件與他們聯繫。一旦潛在客戶做出回應，人工智慧助理就會為您預訂演示！借助此功能，用戶不必檢查每個參與者的空閒時間，因為 Laura 可以找到每個人的最佳時間，並自動跟進他們。此外，Meetz.ai 允許用戶抄送 Laura，後者根據用戶的喜好或客人的要求系統地進行跟進，從而實現無縫的後續溝通。 Meetz AI 是完美的漏斗頂部工具，可透過所有表現最佳的管道增加銷售線索。
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI 是世界上第一個買家情報平台。 頂級收入團隊使用 Humantic AI 來識別早期採用者，幫助他們的 BDR 個人化推廣，並為他們的 AE 提供每筆交易的重要客戶洞察。 Paypal、Sandler 和 Domo 等公司使用 Humantic 的 Personality AI，立即發現回應率提高了 109%，營收成長了 16.2%。 在 G2 的 2024 年冬季報告中，Humantic AI 被認為是頂級銷售 AI 工具。
Attention
attention.tech
Attention是一個專門的人工智慧（AI）平台，旨在提高銷售部門的績效。該工具旨在增強您的 CRM 和銷售團隊的能力，提供一系列用於分析、培訓和提高效率的工具。 Attention 收集並分析客戶對話數據，以提供寶貴的見解，促進更了解銷售績效和客戶偏好。 它提供銷售培訓工具來簡化銷售代表績效的分析和改進。 Attention 還可以自動執行收入團隊的 CRM 任務，減少管理任務並協助銷售主管縮短銷售週期。 獨特的功能可協助銷售代表自動填寫 CRM，從而大幅節省手動輸入的時間。它展示了高度直觀的合規功能，確保所有活動都遵守當地法規。 此外，該工具還可以透過全面分析銷售代表的活動來改善銷售預測。此外，注意力透過理解對話上下文來幫助自動化後續電子郵件。 除了這些功能之外，注意力還允許用戶設定自訂觸發器，使人工智慧能夠監控每個呼叫的更重要方面，從而實現有效的決策。 識別贏得或失去交易的原因、對客戶流失原因進行排名、提供有關高績效銷售代表的見解以及了解潛在客戶的常見反對意見等關鍵功能，使其成為面向銷售的組織的強大平台。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些有價值的數據，銷售領導者就可以做出數據驅動的決策、優化銷售流程並確定需要改進的領域。各種規模的企業都依賴我們來實現銷售數位化、提高生產力並增加收入。我們客戶的主要成果： 手動任務節省了25% 的時間(Pipedrive) ↑ 轉換率提高了2 倍(Clark) 每個賣家的收入提高了30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了3 倍(Eigensonne)欲了解更多信息，請訪問demodesk.com 。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterra 等頂級軟體出版物評為行業領導者，並因其成長和創新文化而經常受到認可。
Lavender
lavender.ai
Lavender 是您的人工智慧電子郵件教練 它結合了您輕鬆編寫並獲得回复的銷售電子郵件所需的一切。 在您的電子郵件上獲得即時人工智慧驅動的指導，無需離開收件匣即可研究您的潛在客戶，確認他們的電子郵件有效，檢查您的電子郵件是否會進入垃圾郵件，查看其在行動設備上的外觀等等。 來自全球最大公司的 SDR 和 AE 使用 Lavender 來提高開啟率和雙重回覆率。 如果您得到回复，您就更有可能預訂會議並達成交易。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一個銷售參與平台，透過使用電子郵件、電話、LinkedIn、簡訊等多種管道來自動化銷售推廣。我們的數據驅動統一平台有助於簡化日常工作，讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情 - 完成交易。 - 多頻道外展（電子郵件、電話、LinkedIn、WhatsApp、簡訊、語音郵件） - 智慧型觸發器可自動化並節省時間- 易於使用的介面- 透過電話、聊天和電子郵件提供免費的24x7 支援- 成功的免費入職支援- 整合Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競爭功能是自己的應用程式內人工智慧聊天機器人 AlohaBot，它不需要第三方應用程式集成，使其更流暢、更快，並且是市場上最先進的。 與傳奇的Sequence+ 相結合，Aloware 使企業能夠實現工作流程自動化並觸發短信/彩信、電話和電子郵件活動等操作，為中小型企業提供了一款一體化通信工具，以在其行業中獲得最領先的優勢。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是商業語音人工智慧助理的領先供應商。 在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。 我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。 我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
OneMob
onemob.com
Onemob是在幾秒鐘內創建，共享和跟踪美麗微座的最終多合一平台！無論您是銷售，營銷，客戶成功還是內容創建者，Onemob都需要您提高外展活動並吸引更多關注，參與和回應所需的一切。 借助Onemob強大的微型材料構建器，內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆地創建令人驚嘆的，定制的微座，以專業和引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問廣泛的模板和標記選項，以自定義您的微檯面以匹配您的品牌並針對受眾群體。 但這還不是全部 - 對emob充滿了功能，可以幫助您像專業人士一樣創建，共享和跟踪內容。您可以使用OneMob的移動，網絡和屏幕錄音機在Go中創建視頻，並使用內置腳本遠程編輯器和視頻編輯工具來完善您的內容。另外，通過視頻批准和參與跟踪，您可以準確地看到觀眾如何與內容互動並相應地調整策略。 Onemob與您現有的技術堆棧無縫集成，包括CRM集成用於Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及與Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的內容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本機插件，您可以輕鬆地從喜歡的電子郵件和銷售工具中直接創建和共享內容。 最好的部分是，您可以免費開始使用Onemob！它的免費計劃可訪問其許多核心功能，因此您可以嘗試無風險，並查看如何改變內容遊戲。
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款以人工智慧為基礎的工具，旨在簡化和優化企業的銷售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智慧來促進目標客戶和聯絡人的自動識別和參與，甚至是那些尚未存在於您的 CRM 系統中的客戶和聯絡人。 該工具旨在使訊息傳遞對於每個接收者來說更加具有品牌針對性和情境相關性，從而實現更有效的推廣和參與。 Regie.ai 也根據參與度和意圖資料確定外展的優先順序，以確保在活躍購買週期中實現更精確的定位。該工具的一個獨特功能是它能夠根據買家參與程度來改變外展強度。 因此，高度參與的買家可以獲得持續的溝通，而未參與的潛在客戶則以較慢的速度進行培養，直到他們做好銷售準備，從而保護您的資料庫健康並縮短會面時間。 Regie.ai 可以被概念化為全天候工作的虛擬銷售開發代表 (SDR)，無需額外的人力資源或第三方外包。 該平台支援一系列用例，例如冷呼出、LinkedIn 參與、銷售培育、入站潛在客戶回應、呼入呼出、客戶擴展等。 此外，該工具透過與核心 RevTech 系統整合來協助自動預訂銷售團隊會議，從而簡化您的營收營運策略。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
EverReady
everready.ai
銷售郵箱是金礦。公司沒有意識到銷售人員掌握的有關潛在客戶和現有客戶的資訊的數量和品質。 EverReady 是一種自主智慧解決方案，可在 CRM 中自動檢索公司未利用的銷售代表郵件信箱、議程和電話中休眠的所有業務相關資料。為您的銷售和行銷營運取得高素質的聯絡人，確保您的業務知識安全
Zopto
zopto.com
全通路銷售拓展，自動駕駛成長 我們使用 LinkedIn 和電子郵件上的多點觸控智慧工作流程，幫助成千上萬的客戶簡化勘探工作，並以可擴展和可預測的方式發展業務。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。 為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提供耳語建議或在需要時接管通話。 Matrix 預測撥號器支援無限座席，每位使用者費用低至 25 美元。 Matrix 具有自訂管理器和代理程式介面以及即時儀表板，可同時處理多達 1000 個通道。 Squaretalk 的 Matrix 與您所有的潛在客戶開發工具集成，包括登陸頁面、CRM、聯盟網站和清單。 Matrix 會消化您的潛在客戶和聯絡人，並透過偵測活動電話號碼並針對時區進行最佳化來為聯繫做好準備。使用高度可設定的行銷活動，以最適合行銷工作需求的方式撥打潛在客戶。粉碎您的行銷活動並將通話時間縮短高達 400%！您從未見過這樣的撥號器。 Express 是一種多通路訊息解決方案，提供更多與客戶聯繫的方式，並確保我們的客戶永遠不會錯過繼續對話、解決問題或提供及時支援的機會。 Express 讓企業和聯絡中心隨時隨地透過任何裝置在他們的首選平台上與客戶聯繫。從簡訊開始，平台很快就會包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山貓。無程式碼、即時整合層，使組織能夠將所有業務通訊平台和工具無縫地結合在一起。 Lynx 不需要專業知識或開發時間，透過讓複雜通訊系統的整合和自動化變得像使用應用程式一樣簡單，為聯絡中心和 BPO 提供支援。透過 Lynx，我們的客戶將可以靈活地投標幾乎任何他們想要的合同，因為 Lynx 提供對 100 多個業務應用程式的安全存取、透明的資料傳輸和勞動力優化。這對 BPO 來說是一個巨大的勝利。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在優化客戶對話，是一款人工智慧會議助手，旨在幫助收入團隊從互動中獲取關鍵洞察，並在各種商業能力中表現更好。 該工具使用人工智慧系統來記錄、轉錄並提供客戶會議期間討論的要點的精確提煉，確保不遺漏任何關鍵細節。 該工具對各種專業人士都有好處，包括銷售、行銷、業務開發、專案經理以及產品和使用者體驗設計師，因為它在市場研究、追蹤投資組合筆記、捕捉客戶需求和活動等不同領域提供幫助。 它可以自動產生會議摘要和後續電子郵件，並使使用者能夠一鍵將客戶需求、行動項目和會議摘要保存在 CRM 中。 使用者還可以從單一或一組會議中提取相關見解。透過包含語言首選項，Laxis 支援多語言交互，確保會議的準確即時轉錄和多語言交互的詳細記錄保存。 它還允許用戶只需單擊即可重新調整音訊內容的用途，例如播客、網路研討會和會議。
FlashIntel
flashintel.ai
解鎖超過 10 億潛在客戶的網路。利用人工智慧驅動的工作流程來簡化與理想買家的互動並更快完成交易。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款由人工智慧驅動的數位銷售室軟體，可協助銷售團隊創建超個人化的銷售室，從而吸引買家並增加達成交易的機會。透過 Dealintent，您可以使用人工智慧來揭示買家個性、識別管道中的高意圖交易並增加與買家的互動。如果您是 B2B 銷售團隊的一員，您可以使用 Dealintent 來： 豐富交易：使用人工智慧發現有關買家的專業和個性見解。 Dealintent 無需搜尋 LinkedIn 或網路等多個平台，並可在幾秒鐘內為您提供相關的買家聯絡資訊和公司見解。創建數位銷售宣傳：Dealintent 使用品牌和個人化的互動式數位銷售室宣傳取代以電子郵件附件形式發送的銷售宣傳。作為數位銷售室共享的銷售推廣使銷售團隊能夠與買家共享共同的銷售行動計劃，追蹤買家活動和分享，並透過聊天、電話和會議與買家保持持續聯繫，以實現更好的轉換。提高預測準確性：Dealintent 幫助銷售團隊根據買家活動、提案份額、銷售共同行動計劃的完成情況等來識別買家意圖。這樣可以根據買家活動和參與程度進行更強勁的銷售預測。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，無需資料倉儲即可揭開黑暗管道。 將產品線索轉換為客戶 Humanic 可大規模且精確地自動啟動和採用您的入站線索。不再有無休止的用戶細分和手動配置活動。
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整個收入流程的效率、可預測性和成長。 Clari 讓收入團隊能夠全面了解其業務，以提高流程嚴謹性、協調買家和賣家、發現管道中的風險和機會、提高預測準確性並提高整體效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等領先公司的數十萬名收入專業人士使用 Clari 使他們的收入流程更加互聯、高效和可預測。請造訪 clari.com 並在 LinkedIn 上關注我們@clari。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
Aircover.ai
aircover.ai
每次通話時都有 AI 銷售助理幫助增加收入 Aircover 是由人工智慧支援的即時會議銷售輔導。將您的銷售手冊整合到虛擬會議中，並提供即時支持，以幫助提高收入和生產力。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Penny AI
pennyapp.com
Penny 透過顧問和領導者所需的可複製現場經驗成倍增加收入，同時以您所需的創新速度提供數據和見解。 Penny 旨在幫助銷售顧問與客戶互動，並利用人工智慧 (AI) 和機器學習技術實現銷售工作流程自動化。它使行銷和銷售團隊能夠計算客戶流失率、監控市場趨勢並發現優化客戶參與度的機會
Air AI
air.ai
只需按一下按鈕，即可為 100,000 名銷售和客戶服務代表提供服務。 推出世界上第一個人工智慧，它可以像真人一樣進行 10-40 分鐘的完整通話，具有無限的記憶力、完美的回憶能力，並且可以在 5,000 多個應用程式中自主執行操作。它可以完成全職代理的全部工作，無需接受培訓、管理或激勵。它可以 24/7/365 運行。
Momentum
momentum.io
Momentum 是一個用於自動化銷售工作流程的無程式碼平台。透過嵌入現有的銷售優先工具（從 Slack 和 Salesforce 到 Asana 和 Outreach），Momentum 為收入團隊提供了實施銷售行動和提高效率的基礎。借助預先組裝的方案，包括 Slack 交易室、交易台審批以及自動將文件和註釋捕獲到機會中，交易可以更快地完成，並在此過程中提供更好的問責和協作。