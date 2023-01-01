Yokai Dungeon
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《妖怪地下城》是一款由 Neutronized 制作的解谜平台游戏。受日本民间传说启发，探索不断变化的美丽土地。帮助我们的朋友狸猫（以及另外 19 个角色）清除随机生成的宝藏和敌人地牢。粉碎敌人的可移动物体并收集战利品。使用您赚取的现金来解锁更多角色并探索他们独特的故事和能力。妖怪地下城包含六个不同的区域，这些区域被分成单独的房间。探索这些房间，找到特别的惊喜，例如独特的商店房间和老板房间！在这个游戏中你会发现很多惊喜。你能解锁 Yokai Dungeon 中的每个角色吗？移动 - WASD 或箭头键推块 - 点击或空格键 Yokai Dungeon 由意大利游戏开发商 Neutronized 创建。 Poki 上还有其他令人上瘾的游戏：史莱姆披萨、掉落巫师塔、魔法桥、野餐企鹅和迷失的雪人
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