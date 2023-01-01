Slime Pizza

《史莱姆披萨》是一款由 Neutronized 制作的冒险平台游戏。你是一名史莱姆送货员，迫降在一个星球上，你必须飞出实验室，同时收集散落的披萨片。您可以通过按住手指或光标并向您想要移动的相反方向拖动它来控制粘液。你会像粘液一样粘在任何表面上。使用黄色管道穿越该区域，避开致命陷阱，并提防巡逻人员！利用检查站房间来保存您的进度，并确保保存每一片美味的披萨！按住手指或鼠标左键并滑动以扔掉粘液。站在披萨片上收集披萨片。史莱姆披萨是由 Neutronized 创建的。在 Poki 上玩他们的其他街机游戏：Drop Wizard Tower、Lost-Yeti 和 Magic Bridge

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