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Picnic Penguin

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《Picnic Penguin》是一款由 Neutronized 制作的益智游戏。一次推动多个方块并重新排列它们以打开路径，帮助企鹅将美味的食物推到野餐毯上。有几个世界需要解锁，需要解决各种各样的谜题，同时寻找硬币来收集扭蛋机上的所有皮肤。你准备好去野餐了吗？一次推动多个方块并重新排列它们以打开路径并完成关卡。Picnic Penguin 是由 Neutronized 创建的。在 Poki 上玩他们的其他赛车游戏：Magic Bridge、Lost-Yeti、Drop Wizard Tower 和 Slime Pizza

网站： poki.com

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