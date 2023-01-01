Magic Bridge
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《Magic Bridge》是由 Neutronized 制作的一款技巧游戏。控制众多猫角色之一，并尝试在一座不断向上移动的桥上生存。根据你站立的位置，桥会指向下方，所以你必须快速移动爪子才能保持稳定的平衡。避开所有敌人，捡起所有硬币并解锁更多具有不同优势的角色。跳上桥，体验无尽的乐趣！在平台上移动，避免接触敌人。移动猫 - A/D 或左/右箭头键 魔法桥是由 Neutronized 创建的。在 Poki: Drop Wizard Tower 和 Lost Yeti 上玩他们的其他休闲游戏
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