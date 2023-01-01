《Drop Wizard Tower》是一款由 Neutronized 制作的街机游戏。你是一个孤独的巫师，在这个世界里，暗影教团已经俘虏了这个国家的所有巫师。挣脱束缚，击败邪恶的暗影教团，希望找到神秘的蛋。掉落时使用左右键定位自己，小心地攻击敌人。有 50 多个楼层可供探索，许多巫师在你的旅程中为你提供帮助，还有史诗般的 Boss、陷阱、敌人、宝藏、水果等等！来吧，在掉落巫师塔中展示你的力量！走向你的敌人，将其击晕，并将他们踢出地图！移动 - 左/右箭头键| A/D 键|屏幕上的箭头键掉落向导塔是由 Neutronized 创建的。在 Poki: Lost Yeti 上免费玩他们的其他游戏

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