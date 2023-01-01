Fowlst 是一款动作游戏，您是一只跳跃的小鸡，其目标是通过消灭恶魔来拯救世界。点击屏幕的左侧和右侧即可分别跳向该侧。躲避子弹、压制怪物、抢夺战利品、冲洗并重复！有庞大的程序生成的关卡可供征服，巨大的头目可供击败，还有各种各样的小工具和小玩意可供互动。有尖轮之类的陷阱，但也有隧道管道之类的有趣东西，可以在战斗时为你提供帮助。你的敌人也会掉落现金和生命，这两者都会派上用场，以提高你消灭邪恶的机会。准备好啄你的敌人！向左移动 - A 或向左箭头（在移动设备上点击向左）向右移动 - D 或向右箭头（在移动设备上点击向右）使用电源 - W 或向上箭头（在移动设备上向上滑动）如果你在移动设备上玩游戏时，点击屏幕左侧可向左跳跃，点击右侧可向右跳跃，然后向上滑动即可使用您所持有的物品。Fowlst 是由 Thomas K. Young 创建的，他是一位来自纽约的游戏开发者西兰岛。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Dadish、Dadish 2、Super Fowlst 和 Super Fowlst 2

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