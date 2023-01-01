Tunnel Rush 2 是一款技巧游戏，您可以快速驶入色彩缤纷的 3D 隧道，体验令人兴奋的万花筒般的危险和宝藏！顺时针或逆时针旋转屏幕来移动你的飞船并突破与你的飞船当前颜色相匹配的障碍物，否则你的飞船将会坠毁。收集尽可能多的钻石来升级你的飞船。每通过一个关卡，障碍就会变得更难通过，所以请将注意力集中在屏幕上，将手指放在按钮上！您能完成 Tunnel Rush 2 并解锁所有升级吗？ 移动 - A/D 或左/右箭头键（移动） 移动 - 点击并按住屏幕的左侧或右侧 Tunnel Rush 2 由 Deer Cat Games 创建。玩他们的其他传奇游戏 Poki：Tunnel Rush、Super Speeder、Wave Rider 和 Strings您可以在 Poki 上玩 Tunnel Rush 2。Tunnel Rush 于 2003 年发布。Tunnel Rush 2 于 2018 年发布。您无需在浏览器上即可玩 Tunnel Rush 2在 Poki 上免费安装或下载。是的，随着游戏的进展，您可以解锁 Tunnel Rush 2 中的许多皮肤。

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