Strings 是一款益智游戏，您的目标是通过创建无缝的字符串链来照亮显示的形状。按住鼠标左键并将其拖动到灰色线上以照亮它们。请记住，除非舞台有指示，否则您不能将一行重复两次。当你玩这个游戏时，你会惊讶于时间过得有多快。 《弦乐》是我们最近玩过的最舒缓、最赏心悦目的益智游戏之一。来吧，尝试一下！连接节点 - （按住并拖动）鼠标左键字符串由 Deer Cat Games 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Tunnel Rush、Super Speeder 和 Wave Rider

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