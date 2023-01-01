Strings
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Strings 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Strings 是一款益智游戏，您的目标是通过创建无缝的字符串链来照亮显示的形状。按住鼠标左键并将其拖动到灰色线上以照亮它们。请记住，除非舞台有指示，否则您不能将一行重复两次。当你玩这个游戏时，你会惊讶于时间过得有多快。 《弦乐》是我们最近玩过的最舒缓、最赏心悦目的益智游戏之一。来吧，尝试一下！连接节点 - （按住并拖动）鼠标左键字符串由 Deer Cat Games 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Tunnel Rush、Super Speeder 和 Wave Rider
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Strings 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。