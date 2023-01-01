在 Super Speeder 中，在洞穴和隧道中杀出一条血路！每个 Super Speeder 游戏都会带您进入充满危险和 3D 隧道的旋转万花筒。玩超级飞车，仅用你的智慧和键盘来躲避障碍！ Super Speeder Online 是终极 3D 单人游戏体验。想测试你的反应速度吗？立即在线玩《Super Speeder》，将你的技能发挥到极限！只有一种方法可以向这些障碍表明谁才是老大，所以在 Poki 上玩 Super Speeder 来炫耀那些超敏锐的反应！ 控制： 箭头键 - 向上、向下、向左和向右移动 空格键 - 暂停/重新启动提示和技巧： - 尝试预见危险并尽早做好准备。 - 有些障碍会移动，所以请确保你领先于它们将要到达的地方。 - Super-Speeder 看起来很快，但你将有足够的时间来躲避每个障碍。 关于创作者：Super Speeder 由英国工作室 Deer Cat Games 制作，该工作室还创作了 Wave Rider 和 Tunnel Rush。

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