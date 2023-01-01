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Super Bike the Champion

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Super Bike the Champion是一款由Barnzmu制作的赛车游戏。驾驶极速超级摩托车驰骋时，享受令人惊叹的 3D 图形和流畅的车辆控制。通过参加比赛和赚钱开始你的超级摩托车生涯。用你辛苦赚来的钱定制你的自行车、套装、头盔和靴子，成为最好的。继续练习您的骑行技巧，成为超级自行车冠军！驾驶 - WASD 或箭头键重生 - 空格键更改相机 - CSuper Bike the Champion 是由 Barnzmu 创建的。在 Poki 上玩他们的其他体育游戏：Super MX - The Champion

网站：poki.com

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