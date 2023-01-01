Super Star Car

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《超级明星赛车》是Barnzmu制作的一款3D赛车游戏。使用一系列车辆和赛道开始您的一级方程式职业生涯。在全速赛车的同时享受令人惊叹的 3D 图形和流畅的车辆控制。将您赚到的钱用于性能提升和机械改进！请随意更改相机视图，享受这款游戏提供的真实感！你准备好奔向冠军了吗？！驾驶 - WASD 或箭头键重生 - 空格键更改相机 - CSuper Star Car 由 Barnzmu 创建。在 Poki 上玩他们的其他体育游戏：Super MX - The Champion 和 Super Bike the Champion

网站：poki.com

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