Super MX - Last Season 是一款 3D 赛车越野赛车游戏,您可以在不同的泥土赛道上与其他 8 名 MX 车手进行比赛!有大量不同的定制选项。从头盔到自行车,一路攀爬,赚钱以获得更酷的装备!如果你没有感受到竞争精神,你也可以免费骑行,看看你能玩出什么花样。你能成为终极 MX 车手吗?使用 WASD 或箭头键移动按空格键重生 Super MX - Last Season 由 Barnzmu 创建。看看他们在 Poki 上的其他一些休闲游戏:《Super MX - The Champion》和《Super Star Car》!

网站:poki.com

