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Super MX - The Champion

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Super MX - The Champion是一款越野摩托车赛车游戏。超速超越你的对手并实现大跳跃！你能获得第一名吗？控制：驱动器 - WASD 或箭头键重生 - 空格键关于创建者：Super MX - 锦标赛由 Barnzmu 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站：poki.com

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