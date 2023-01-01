《超级摩托车英雄》是一款体育游戏，您可以驾驶自行车超越对手，最终获得第一名。您可以在欧洲和中东各地的国家骑行，例如英国、西班牙、意大利和卡塔尔。全速冲过对手，记得转弯时减速。确保同时收集金币和增强道具，以便您可以将它们用于更多升级，例如速度、动力、稳定性和耐力。准备好享受这款激动人心的摩托车游戏吧！ 向左倾斜 - A 或向左箭头键 向右倾斜 - D 或向右箭头键 Superbike Hero 由加拿大游戏开发公司 b10b 创建，该公司提供具有街机风格游戏玩法的免费浏览器游戏在他们的核心。在 Poki 上玩他们的另一款游戏 Stock Car Hero！

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