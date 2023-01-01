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Short Ride 是一款由游戏工作室 Gametornado 制作的在线游戏。在这款游戏中，你必须躲避危险、收集星星并尝试在毁灭的挑战中生存。 《Short Ride》是热门游戏《Short Life》的续作。骑上你的自行车，帮助你不幸的骑手重见天日！左右箭头键 / A、D - 左右移动向上箭头 / W - 加速空格键 - 上/下自行车 - 确保控制自行车的方向以及速度。- 就像《短命》一样，每个关卡都有 3 颗星星可供收集。抓住它们以获得奖励！ - 只要您的自行车还有轮子，即使摔倒，您也可以骑它。Short Ride 是由总部位于捷克共和国的 Gametornado 创建的。这是《短命》、《跑酷跳跃》、《弓箭狂热》和《幸运生活》的第二部分。该创作者的其他游戏包括《Rio Rex》、《l-a-rex》、《ny-rex》、《london-rex》和《Death Chase》。

网站：poki.com

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