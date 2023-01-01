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Mini Train

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迷你火车是一款益智游戏，您可以拖动散布在平台周围的方块和形状，以便为迎面而来的火车让路。这些部件是构成火车轨道的必要部件，只有您才能帮助火车到达目的地。使用鼠标或长按手指抓取一个块，然后通过在屏幕上拖动它来将其移动到您想要的位置。箭头键可以帮助您的构建块保持一定的平衡，并且重要的是您将形状准确地固定在哪里，以便将其旋转到正确的程度。当您将碎片拖到位以使火车可以从左向右行驶而不会损坏时，您可以点击播放按钮来启动火车。你能帮助我们的英雄火车在《迷你火车》所有精心设计的关卡中完成旅程吗？不要忘记与您的朋友分享这个平台的体验，并作为一个团队一起解决这些难题！拖放散布在平台周围的形状，以便为迎面而来的火车铺平道路。迷你火车是由 Gametornado 创建的，基于在捷克共和国。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Short Life 2、Bow Mania、Death Chase、Eugene's Life、Jelly Cat、Lucky Life、Parkour Jump、Rio Rex、Short Life 和 Short Ride。该工作室的其他作品包括 Rio Rex、LA Rex、NY Rex 和 London Rex。您可以在 Poki 上免费玩 Mini Train。Mini Train 可以在电脑以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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