《尤金的生活》是由 Gametornado 制作的一款平台游戏。沉浸在色彩缤纷的橡皮泥世界中！你是一个粘土角色，肩负着拯救世界的任务。给自己充气、跳跃、挤压和弹跳以穿过危险的障碍。用你的大脑解决简单但具有挑战性的谜题，以获得最终的旗帜。游戏中有各种各样的工具、机器、机构、齿轮箱、弹簧、杠杆等等。你准备好迎接这场史诗般的弹性冒险了吗？ 移动 - A/D 或左/右箭头 充气 - W 或向上箭头 下降 - S 或向下箭头 Eugene's Life 由 Gametornado 创建。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：《Short Life》、《Short Life 2》、《Short Ride》、《Rio Rex》、《Parkour Jump》、《Lucky Life》、《Death Chase》、《Bow Mania》和《Jelly Cat》

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