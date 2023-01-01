Jelly Cat 是一款游戏，您必须通过画正确的线条来喂猫。画出正确的形状，让你的猫朝正确的方向前进。确保尽可能用最短的线来获得三块饼干的满分。利用环境为您的猫创造最佳的线条。您能给您的猫喂最好的零食并在每个级别上获得满分吗？ Jelly Cat 是由 Gametornado 创建的。他们以 Rio Rex、Short Life、Short Ride、Death Chase、Bow Mania、Parkour Jump 等而闻名！所有游戏都可以在 Poki 上玩！

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